ضبط مركز للعلاج الطبيعي يديره منتحل صفة طبيب ببني سويف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

نفذ جهاز حماية المستهلك، بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

تمكنت الحملة التي قادها أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من ضبط مركز للعلاج بالحجامة والأعشاب الطبية، يديره شخص ينتحل صفة طبيب، ولا يحمل رخصة مزاولة مهنة الطب أو العلاج الطبيعي.

كما تبين أن المكان غير مرخص كمنشأة طبية، وتلاحظ وجود مرضى بالفعل، فضلاً عن تواجد بعض أسرة للكشف، وعمل جراحات الحجامة والإبر الصينية، ومشارط ونفايات طبية خطرة، ما يعد مصدرًا لانتشار العدوى.

جرى التحفظ على المضبوطات وغلق وتشميع المركز، وحرر محضر لصاحب المنشأة لمخالفته قانون حماية المستهلك وعدم الالتزام بتوافر اشتراطات السلامة والجودة، وعدم إصدار فواتير، وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى بالمركز، والتلاعب في ادعاء مزاولته مهنة طبيب.