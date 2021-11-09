ياسمين فؤاد: تجربة مصر نموذج ملهم في الحفاظ على البيئة

محمد اسماعيل - القاهرة - جلاسكو - أ ش أ:

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن تجربة مصر للتحول نحو دمج الأبعاد البيئية في خططها التنموية، نموذج ملهم للعديد من الدول للتأكيد على أهمية حماية البيئة وأنها لا تتعارض مع التنمية بل هي تحقق التنمية المستدامة لكافة البرامج والخطط القومية بما يعود بمزيد من الفوائد لنا وللأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التي عقدتها مصر على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26 تحت عنوان "الطموح العملي تغيير سيناريو البيئة في مصر -الدروس المستفادة من التحول إلى الطاقة المتجددة" بمشاركة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وبحضور خبراء البيئة والطاقة في العالم.

وأضافت الوزيرة أن التحول نحو استخدام الطاقة المتجددة هو أحد المحاور المهمة في خطة الدولة للحد من الانبعاثات والتصدي لآثار التغيرات المناخية وحماية الموارد الطبيعية وفتح آفاق جديدة من الاستثمار الأخضر بالقطاعات الاقتصادية والسياحية حتى في ظل انتشار جائحة كورونا عالميا.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن التعامل مع قضايا المناخ والبيئة يظهر العديد من التحديات منها المؤسسية والمالية والسياسية وغيرها.. لافتة إلى أن الأهم من ذلك أسلوب التعامل مع هذه القضايا في كافة القطاعات على المستوى الوطني وهو ما نجحت فيه مصر، حيث اتخذت خطوات تحولية لدمج مفهوم تغير المناخ والبيئة في القطاعات التنموية وفي السياسات.

وأفادت الوزيرة بأن مصر قامت بإنشاء إطار عمل تحفيزي وتمكيني بمشاركة المجتمع من خلال المواطنين ومن خلال الحكومة متمثلة في الوزارات المعنية وبمشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص والبنوك مع الشركاء في العمل البيئي وذلك من خلال تحقيق مجموعة من الإصلاحات السياسية أولها كان أثناء جائحة كورونا حيث تم إصدار أول معايير الاستدامة البيئية للمشروعات وذلك يعني تنفيذ مشروعات أكثر استدامة وأن 50% من المشروعات ستكون مشروعات خضراء بحلول عام 2024 و100% منها ستكون صديقة للبيئة بحلول عام 2030 من خلال التعاون مع وزارة التخطيط.

كما تم إصدار السندات الخضراء بالتعاون مع وزارة المالية وقد تم تنظيم المشروعات لتشمل التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، بجانب العمل في قضايا التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية على حد السواء من خلال القطاع العام والقطاع الخاص.

وتوجهت وزيرة البيئة بالتحية للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمشاركته قصص نجاح وزارة الكهرباء، والذي أكد أن الطاقة المتجددة من أهم السبل لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية.

كما توجهت وزيرة البيئة بالشكر والترحيب للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي على الدعم المقدم على المستوى المحلي لاستضافة مؤتمر الأطراف القادم Cop27 في مصر بالنيابة عن القارة الإفريقية ككل، قائلة: "يمكننا التحرك معا مع شركاء التنمية لمواجهة التغيرات المناخية".