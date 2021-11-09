الاحتلال الإسرائيلي يقتحم البيرة ومستوطنون يلحقون أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين

محمد اسماعيل - القاهرة - فلسطين - (أ ش أ)

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، المنطقة الصناعية في مدينة البيرة، فيما ألحق مستوطنون أضرارًا بممتلكات المواطنين الفلسطينيين في المدينة الواقعة بين وسط رام الله والقدس المُحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن عددًا من "الجيبات العسكرية" تمركزت في المنطقة، فيما اعتلى جنود الاحتلال أسطح بعض المنازل التي خط عليها المستوطنون فجر اليوم، شعارات عنصرية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أغلقت الطرق المؤدية إلى المنازل المذكورة.

وألحقت مجموعة من المستوطنين أضرارًا بإطارات عدد من السيارات، وخطوا شعارات عنصرية عليها.