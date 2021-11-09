بتوجيهات السيسي.. صندوق "تكريم الشهداء" يصرف تعويضات أسر الشهداء والمصابين



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

أعلن صندوق "تكريم الشهداء" صرف تعويضات مادية وعينية لأسر الشهداء والمصابين، في إطار حرص واهتمام وتقدير الدولة لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين وترسيخا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أصيب عائلها الوحيد، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جاء ذلك خلال عرض التقرير السنوي للصندوق، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء محمد أمين مستشار السيد رئيس الجمهورية واللواء السيد الغالي رئيس مجلس إدارة صندوق تكريم الشهداء، واللواء أحمد الأشعل المدير التنفيذي للصندوق.

وتم صرف التعويض المادي المقرر صرفه لمرة واحدة للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون (دفعة واحدة بمبلغ مائة ألف جنيها لأسرة كل شهيد والمصاب طبقا لنسبة العجز) من أموال الصندوق وذلك من خلال الوزارات المعنية (الدفاع-الداخلية-التضامن الاجتماعي) اعتبارا من 14/9/2021 وسيتم الصرف تباعا للمستحقين الذين لم يسبق لهم الصرف.

كما تم الانتهاء من تسليم المرحلة الأولى من الدراجات الهوائية ضمن مبادرة وزارة الشباب والرياضة (دراجتك-صحتك) للراغبين من المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون مع تحمل الصندوق نصف ثمن الدراجة وجاري إجراءات حجز المرحلة الثانية بالتنسيق مع الوزارات المعنية وزارة (الدفاع-الداخلية-التضامن الاجتماعي) والصندوق ووزارة الشباب والرياضة.

وتم تسليم بطاقات التكريم للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون لوزارتي (الدفاع والداخلية) وجاري التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لإنهاء إجراءات تسليم بطاقات التكريم للمستفيدين.

وحدد القانون المستفيدين من الصندوق من أسر الشهداء والضحايا والمفقودين وهم (الوالد- الوالدة-الأرملة/الأرمل-الأبناء) والمصاب بشخصه ويصدر قرار باعتبارهم شهداء أو مصابين (قرار من السيد وزير الدفاع للتابعين لوزارة الدفاع-قرار من السيد وزير الداخلية للتابعين لوزارة الداخلية-قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء للضحايا والمصابين المدنيين).

وفي إطار حرص واهتمام الدولة وتقديرا لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين وترسيخا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أصيب عائلها الوحيد قام الصندوق بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لعمل بروتوكولات واستصدار القرارات الوزارية اللازمة لمنح المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون العديد من الخدمات.

ويأتي مجال التعليم قبل الجامعي على رأس هذه الخدمات، حيث تم التنسيق مع وزارة التربية والتعليم و إصدار قرار وزاري رقم (45) بتاريخ 7 / 3 / 2020 ويتم العمل به اعتبارا من العام الدراسي 2020 / 2021 وتضمن إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من كافة المصروفات بالمدارس الحكومية بجميع أنواعها ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات.

كما يتضمن استثناء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من شرط الكثافة المقررة

عند الالتحاق أو التحويل للمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات والمدارس الرسمية الدولية والمدارس الخاصة (عربي - لغات) والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية والمدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

بالإضافة إلى إعفاء أبناء شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية بالمدارس الخاصة (عربي- لغات )

والمدارس التابعة للجمعية العامة للمعاهد القومية من كافه المصروفات، وذلك دون أن تحتسب ضمن النسبة المقررة للإعفاءات (5%) الواردة بالقرار الوزاري رقم(420) لسنة2014 ، فضلا عن إعفاء المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية) بنسبة 50% من إجمالي المصروفات الدراسية بكافة أنواعها، كما يستثنى أرامل الشهداء والضحايا من قواعد الندب والنقل بحيث يتم إلحاقهن بالعمل بأقرب مكان لمحل إقامتهن، وأن يكون أرامل وأمهات وآباء وأبناء الشهداء والمصابين ضمن الفئات أصحاب الأولوية في الترشح للبعثات التعليمية والإعارات الخارجية بعد استيفاء باقي الشروط المقررة بالقانون، وقد تم إخطار وزارة الدفاع والداخلية والتضامن الاجتماعي بالقرار للنشر على المستحقين من أبناء الشهداء والضحايا والمصابين في العمليات الإرهابية والأمنية، وقامت وزارة التربية والتعليم بعمل كتاب دوري رقم (35) بتاريخ 27/10/2021 إلى جميع جهات الوزارة المعنية بتنفيذ القرار الوزاري للتغلب على المشكلات ومصاعب التنفيذ، ويتولى الصندوق بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم حل المشكلات المتعلقة بالتنفيذ.

وفي مجال التعليم الجامعي، صدر قرار المجلس الأعلى للجامعات بتاريخ 19/9/2019 المتضمن الموافقة من حيث المبدأ على توفير الجامعات لعدد من المنح الدراسية للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون على أن يترك الأمر لكل جامعة في وضع الضوابط المناسبة لها في ظل الخطابات الواردة من الجهات الرسمية.

وفي مجال التوظيف، تم التنسيق على قيام وزارة القوى العاملة بإرسال نشرة التوظيف الشهرية للوظائف المتاحة من القطاع الخاص ويتم التنسيق مع الوزارات المعنية (الدفاع- الداخلية- التضامن الاجتماعي) لترشيح الأسماء المنطبق عليها الشروط ويقوم الصندوق بإرسالها إلى وزارة القوى العاملة ويتابع الصندوق إجراءات التوظيف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وتتم إجراءات التعيين في الجهاز الإداري للدولة عن طريق اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2804 لسنه2017 والقرار رقم 254 لسنه 2019 ، ويقوم الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيين فرد واحد من المستفيدين من أسر الشهداء والضحايا والمصاب نفسه طبقا لشروط اللجنة المشكلة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء، ويتم مراجعة موقف المستحقين للتعين مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من خلال الوزارات المعنية (الدفاع-الداخلية-التضامن الاجتماعي).

وفي مجال الإسكان الاجتماعي، تم التنسيق مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعمل بروتوكول يتضمن بعض الامتيازات، منها توفير وحدات سكنية للمستفيدين من الصندوق طبقا للأسعار المعلنة، والاستفادة من الخدمة للمستفيدين من وزارة الدفاع عن طريق صندوق إسكان القوات المسلحة، والاستفادة من الخدمة للمستفيدين من وزارة الداخلية عن طريق وزارة الداخلية، والاستفادة من الخدمة للمستفيدين من المدنيين عن طريق وزارة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف ومتابعة الصندوق، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق ساريه المفعول.

وفي مجال الطيران المدني، تم التنسيق مع وزارة الطيران المدني على منح امتيازات للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون، ومنح المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون تخفيض قدره 15% على الدرجات المتاحة للرحلات الداخلية فقط، وتقديم خدمات استقبال وتوديع المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون عند سفرهم من خلال ميناء القاهرة الجوي، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق سارية المفعول.

وفي مجال الصحة، تم التنسيق مع وزارة الصحة على منح خدمات علاجية للمستفيدين من الصندوق، حيث يتم علاج الحالات المرضية للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون بالمستشفيات العامة بالمحافظات ومستشفيات وأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية والتعليمية، على أن تتحمل وزارة الصحة والسكان (المجالس الطبية المتخصصة) تكاليف العلاج بالجهات المنصوصة عليها بموجب قرارات علاج على نفقة الدولة.

كما يحصل المستفيدون على الخدمات (بطاقة الخدمات المتكاملة - الأطراف الصناعية السيارات المجهزة - تكافل وكرامة

توقيع الكشف الطبي في حالة الترشح للمجالس النيابية) وتم تخصيص مكان لاستقبال المستفيدين من الصندوق طبقا للقانون بالمجالس القومية المتخصصة، على أن يكون المستفيد من الصندوق لا يتمتع بأكثر من تأمين صحي واحد، طبقا للبروتوكول الموقع مع وزارة الصحة، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق سارية المفعول.

وفي مجال السياحة والآثار، تم التنسيق مع وزارة الآثار والسياحة على منح الدخول المجاني للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون لجميع المتاحف والمناطق الأثرية التابعة لوزارة السياحة والآثار، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق سارية المفعول.

وفي مجال النقل والمواصلات، تم التنسيق مع وزارة النقل وإصدار القرار الوزاري رقم 54 لسنه 2020 لمنح تخفيضات للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون وتضمن ملخص القرار منح تخفيضا قدره (50%) من أجرة السفر بالدرجات العادية بقطارات السكك الحديدية، وفي حالة رغبة حامل بطاقة التكريم، حجز تذكرة بالقطارات المكيفة يتم منح التخفيض المقرر بالدرجات العادية مضافاً إليه فرق الدرجة بالكامل، وفي حالة توجه حامل بطاقة التكريم للسفر بالقطارات دون المرور على شبابيك صرف وحجز التذاكر يتم تحصيل قيمة التذكرة بالتخفيض المقرر بالإضافة إلى المصاريف الإضافية المقررة بالكامل وفقاً للدرجة، ومنح تخفيض قدره (50%) من قيمة اشتراكات الجمهور للسفر على قطارات مترو الأنفاق طبقاً للأسعار المقررة بقرار مجلس الوزراء، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق ساريه المفعول.

وفي مجال الشباب والرياضة، تم توفير الاشتراك والتجديد المجاني في مراكز الشباب والنوادي والمنشآت الرياضية التابعة لوزارة الشباب والرياضة والأنشطة الرياضية المختلفة، وتم تفعيل مبادرة وزارة الشباب والرياضة (دراجتك - صحتك) وتخصيص دراجة هوائية واحدة لأسرة الشهيد أو الضحية أو المفقود أو المصاب من الراغبين وتحمل الصندوق نصف ثمن الدارجة وتحمل المستفيد نصف الثمن الآخر، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق سارية المفعول.

وفي مجال الثقافة والفنون، تم التنسيق مع وزارة الثقافة على منح تخفيضات للمستفيدين من الصندوق طبقا للقانون، بحيث يكون الدخول المجاني لقصور وبيوت ومكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع محافظات الجمهورية، ومنح تخفيض 50% على كافة إصدارات النشر العام للهيئة المصرية للكتاب، وكافة إصدارات منافذ بيع كتب الهيئة العامة لدار الكتب، وكافة إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، ومنح تخفيض 10% على الموسوعات والمجلات الصادرة للهيئة المصرية للكتاب، وكذا أعمال الدكتور ثروت عكاشة، وتقدم الخدمة من خلال بطاقات التكريم الصادرة من الصندوق سارية المفعول.

وفي إطار حرص واهتمام الدولة وتقديرا لتضحيات أبنائها المخلصين من الشهداء والمصابين وترسيخا لقيم الوفاء لأسر فقدت أو أصيب عائلها الوحيد، يسعى الصندوق دائما لتطوير وزيادة الخدمات المقدمة للمستفيدين من الصندوق باستمرار أعمال التنسيق مع كافة جهات الدولة وسيتم الإعلان دائما عن خدمات جديدة فور انتهاء أعمال التنسيق بين الصندوق والجهات المعنية بالدولة.