لطلاب المنازل.. التعليم تحدد رسوم الالتحاق بالمدارس الفنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رسوم التحاق طلاب المنازل "عمال"، المتقدمين من الخارج بمدارس التعليم الفني بأنواعه نظام الثلاث سنوات، وذلك للعام الدراسي 2021 - 2022.

وجاءت رسوم الامتحانات على النحو التالي:

- رسوم التعليم للصفوف الأول والثاني والثالث 500 جنيه.

- رسم الامتحان 15 جنيها لكل صف.

- رسم مقابل خامات ومستلزمات امتحانات 385 جنيها للصف الأول ومثلهم للصف الثاني و193 جنيها للصف الثالث.

- مقابل خامات امتحانات عملي 20 جنيها للصفين الأول والثاني و15 جنيها للصف الثالث.

- مقابل استخدام "عدة"، رسم 20 جنيها لكل الصفوف.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الرسوم التعليم تحصل بمعرفة المدرسة على إيصال 123 ت.ث، على أن يتم إيداع 200 جنيه من قيمة رسوم التعليم بحساب تطوير التعليم الفني، رقم 6/8749/450/9 أما مبلغ 300 جنيه فتطبق عليه القواعد والضوابط المنصوص عليها بالقرار الوزاري 160 لسنة 2020.

كما يسدد طلاب الصفين الأول والثاني مبلغ 400 جنيه رسم امتحان ومقابل خامات ومستلزمات امتحانات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب لصالح صندوق الدعم وتمويل المشروعات التعليمية.

كما يسدد طلاب الصف الثالث مبلغ 208 جنيهات مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم الثلاثة الأولى، ومبلغ 308 جنيهات للمرة الرابعة من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها ومكاتب البريد بموجب الرقم القومي للطالب.

ووجهت الوزارة بضرورة الإعلان عن المصروفات في لوحة كبيرة بمدخل المدرسة.​