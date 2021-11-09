الجزائر تحتضن القمّة العربيّة المنتظر تنظيمها في مارس القادم

اسماعيل عبد الحي - أعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون في كلمة خلال إشرافه على إجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية اليوم، الإثنين 8 نوفمبر 2021، أن بلاده ستحتضن القمة العربية المقبلة في شهر مارس 2022.

وكانت القمة العربية منتظرة بالجزائر في مارس 2020، لكن تفشي وباء كورونا أدى إلى تأجيلها.

وأوضح عبد المجيد تبون أن القمة "ستكون لتجديد الإلتزام الجماعي العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتأكيد تقيد جميع الدول بمبادرة السلام العربية".

و"مبادرة السلام العربية" هي مبادرة أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز عام 2002 بقمة بيروت، وتهدف إلى إنشاء دولة فلسطينية وعودة اللاجئين والإنسحاب من هضبة الجولان المحتلة مقابل السلام مع الكيان الصهيوني.

أما الملف الثاني في القمة، حسب تبون، فهو إصلاح منظومة عمل جامعة الدول العربية من أجل مواجهة التحديات الراهنة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الاصلاحات.

ويعود مطلب الجزائر بإصلاح الجامعة العربية إلى سنوات، حيث سبق وأن دعت في قمة عام 2005 التي إستضافتها، إلى إصلاح جوهري لعمل الجامعة يشمل تدوير منصب الأمين العام بين الدول الأعضاء عوضا عن السيطرة المصرية عليه عرفا، لكن ذلك لم يتم إعتماده.

وكالات