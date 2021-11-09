وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية

استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون.

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.