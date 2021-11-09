وزير الخارجية السعودي يستقبل المبعوث الأممي الخاص إلى سورية

وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأزمة السورية والجهود السياسية المبذولة حيالها، وتعزيز التنسيق المشترك بين المملكة العربية السعودية والأمم المتحدة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عيد الثقفي.
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