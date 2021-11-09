مقتل مراسلة صحفية وطفلها في انفجار سيارة مفخخة بعدن

أفادت وسائل إعلام يمنية قبل قليل عن سقوط عدد من القتلى في تفجير سيارة مفخخة استهدف صحفيين ومراسلين لقنوات عربية في عدن. وذكرت مصادر أن التفجير نتج عنه مقتل امرأة وزوجها وطفلهما. وقالت صحف يمنية إن الضحايا هم رشا عبدالله مراسلة وكالة العين الإماراتية وطفلها، فيما أصيب زوجها إبراهيم العتمي بالحادث”. وأضاف المصدر : "الانفجار وقع بمديرية خور مكسر بخط ساحل أبين في عدن جنوب البلاد وكانت السيارة تقل الضحايا". وقال شهود عيان إلى إن "عبوة ناسفة زرعت أسفل السيارة". ويأتي ذلك عقب انفجار استهدف بوابة مطار عدن وأدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في المديرية ذاتها.



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