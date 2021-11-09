فرنسا تدعو إيران لاستئناف المحادثات النووية

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 3 دقائق

جدّد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم الثلاثاء التأكيد على موقف بلاده من ضرورة استمرار إيران بالمحادثات مع القوى العالمية، من حيث توقفت، بهدف إحياء الاتفاق النووي.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية أن الوزير لودريان أجرى مكالمة مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، شدّد فيها على أهمية وضرورة استئناف المفاوضات التي أوقفتها إيران في 20 يونيو/ حزيران الماضي، على أساس ما جرى التفاوض عليه حتى ذلك التاريخ بهدف العودة السريعة للاتفاق.

ويزداد القلق الدولي من التصريحات العامة التي تنطلق من إيران قبل استئناف المحادثات غير المباشرة بين طهران وواشنطن في فيينا يوم 29 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويوم أمس الإثنين كرّرت طهران مطالبها بأن ترفع الولايات المتحدة جميع العقوبات التي فرضتها عليها، منذ انسحاب الرئيس ترمب عام 2018 من الاتفاق المبرم في 2015، وأن تضمن عدم الانسحاب منه مرة أخرى.

ولطالما ردّت إيران على فرض العقوبات الأميركية بمخالفة القيود المنصوص عليها، في ما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، الذي يمكن استخدامه في تصنيع أسلحة نووية، وتقول طهران إن برنامجها النووي سلمي بالكامل.

وتستعد إيران لاستئناف المفاوضات الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي مع القوى العالمية أواخر الشهر الجاري، في وقت طالبت فيه طهران واشنطن، يوم أمس الإثنين، بتقديم ضمانات بعدم تخليها عن الاتفاق في حال نجاح محادثاته، خلال الجولة المرتقبة بفيينا في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وتوقفت في يونيو/ حزيران الماضي، المحادثات النووية بعد انتخاب الرئيس الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي، وهي محادثات كانت تهدف إلى بحث سبل إعادة الاتفاق الذي انسحبت منه واشنطن قبل ثلاث سنوات وأعادت فرض عقوبات على طهران.