كامالا هاريس تصل باريس لإنجاز المصالحة مع فرنسا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 30 دقيقة

وصلت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس إلى باريس، صباح اليوم الثلاثاء، في زيارة تهدف إلى إنجاز المصالحة بعد الأزمة الخطيرة بين باريس واشنطن بشأن عقد غواصات أسترالية.

وخلال زيارتها، وهي ثالث رحلة خارجية لها منذ توليها المنصب، ستلتقي هاريس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتحضر منتدى السلام مع قادة آخرين من أنحاء العالم.

وستشارك أيضا في مؤتمر حول ليبيا وفي فعاليات لإحياء الذكرى السنوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر، وجهت الولايات المتحدة وأستراليا ضربة إلى باريس عبر إبرام تحالف دفاعي في المحيط الهادئ، واستحوذت واشنطن على عقد كبير للغواصات كان معدا أساسا لفرنسا.

وقالت هاريس لدى وصولها إلى باريس: “من الجيد أن أكون في فرنسا، وأنا أتطلع إلى أيام عدة من المناقشات المثمرة التي تعزز علاقتنا”.

وأعلنت الزيارة بعد الخلاف حول الغواصات وهي تأتي بعد إيفاد وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أوائل تشرين الأول/أكتوبر إلى فرنسا في محاولة أولى لإصلاح الأزمة.

وسعى الرئيس الاميركي جو بايدن أيضاً إلى حل الخلاف خلال اجتماع مع ماكرون، الشهر الماضي، حين قال للرئيس الفرنسي إن حكومته كانت “خرقاء” في الطريقة التي تعاملت بها بصفقة الغواصات مع أستراليا.

وهذه الصفقة المعروفة باسم أوكوس هي جزء من تحالف استراتيجي جديد بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا.