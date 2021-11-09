بالصور.. أول زيارة من نوعها لوزير الخارجية الإماراتي “عبدالله بن زايد” إلى دمشق

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ 33 دقيقة

آخر تحديث: 9 - نوفمبر - 2021 6:37 مساءً

وصل اليوم إلى العاصمة السورية دمشق وزير وزير الخارجية والتعاون الدولي في دولة ​الإمارات​، عبدالله بن زايد آل نهيان، ، يُرافقه خليفة شاهين وزير دولة في الخارجية الإماراتية، وعلي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بمرتبة وزير.

وتعتبر زيارة الوفد الإماراتي، هي الأولى من نوعها منذ القطيعة العربية للنظام السوري، على خلفية الأحداث السورية التي اندلعت عام 2011.

وخلال الزيارة شدّد وزير الخارجية الإماراتي على “دعم الإمارات لجهود الاستقرار في سوريا”، معتبراً أنّ “ما حصل في سوريا أثَّر على كل ​الدول العربية​”، معربًا عن ثقته أنّ سوريا قادرةٌ على تجاوز التحديات، التي فرضتها الحرب، مشيراً إلى أن “الإمارات مستعدةٌ دائماً لمساندة الشعب السوري”.

وبحسب بيان للرئاسة السورية، جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف الجهود لاستكشاف آفاق جديدة لهذا التعاون، وخصوصاً في القطاعات الحيوية من أجل تعزيز الشراكات الاستثمارية في هذه القطاعات، كما تناول النقاش الأوضاع على الساحتين العربية والإقليمية، وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة العربية، من أجل تحقيق تطلعات شعوبها وبإرادتهم بعيداً عن أيّ تدخلاتٍ خارجية.

وأكّد الأسد على العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع بين سورية والإمارات العربية المتحدة منذ أيام الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ونوَّه بالمواقف الموضوعية والصائبة التي تتخذها الإمارات، مشدداً على أن الإمارات وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري.