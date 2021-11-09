الاتحاد الأفريقي ينفي إصدار بيان بشأن نقل موظفيه من إثيوبيا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 07:10 مساءً - منذ ساعتين

نفى الاتحاد الأفريقي بيان منسوب لرئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي، دعا فيه إلى نقل مؤقت للموظفين والمكاتب من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، خوفا من زحف مقاتلي تحالف تيغراي وأورومو العسكري إليها.

قالت المتحدثة باسم رئيس الاتحاد الأفريقي إيبا كالوندو، في بيان يوم الاثنين، إن التقرير المنسوب للمفوضية على مواقع التواصل، الذي يفيد بأن رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي دعا إلى نقل مؤقت للموظفين والمكاتب من أديس أبابا، كاذب ولا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا” بحسب إذاعة فانا الإثيوبية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، عن قلقه العميق من التصعيد العسكري في إثيوبيا، على خلفية تقدم قوات تيغراي نحو العاصمة أديس أبابا، وإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، داعيا “كل الأطراف إلى وقف القتال بشكل فوري، واللجوء إلى الحوار للتوصل إلى حل سلمي”.

وكانت الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني بعد بدء قوات “الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي” الزحف من شمال البلاد إلى الجنوب باتجاه أديس أبابا، كما دعت الحكومة سكان العاصمة إلى التسلح على خلفية التقدم الميداني للمتمردين، وطلبت السلطات في أديس أبابا من الأهالي تسجيل الأسلحة وإعداد الدفاعات.