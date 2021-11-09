انت الان تتابع خبر الكرخ يتأهل على حساب الميناء الى الدور 16 من كأس العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-09 | 17:27
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تمكن فريق الكرخ من الفوز على فريق الميناء والتأهل الى الدور 16 من بطولة كأس العراق.
وشهد ملعب الفيحاء على فوز الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد للميناء ضمن مباريات الجولة 23 من كأس العراق.
وشهد اليوم ايضا تأهل ناديي زاخو ونفط الوسط الى الدور الـ16 من بطولة كأس العراق على حساب ناديي الطلبة والديوانية بركلات الترجيح.
وشهد اليوم ايضا تأهل ناديي زاخو ونفط الوسط الى الدور الـ16 من بطولة كأس العراق على حساب ناديي الطلبة والديوانية بركلات الترجيح.
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