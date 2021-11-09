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الكرخ يتأهل على حساب الميناء الى الدور 16 من كأس العراق

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-09 | 17:27

الكرخ يتأهل على حساب الميناء الى الدور 16 من كأس العراق

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تمكن فريق الكرخ من الفوز على فريق الميناء والتأهل الى الدور 16 من بطولة كأس العراق.
وشهد ملعب الفيحاء على فوز الكرخ بهدفين مقابل هدف واحد للميناء ضمن مباريات الجولة 23 من كأس العراق.

وشهد اليوم ايضا تأهل ناديي زاخو ونفط الوسط الى الدور الـ16 من بطولة كأس العراق على حساب ناديي الطلبة والديوانية بركلات الترجيح.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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