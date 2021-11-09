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انت الان تتابع خبر التعليم تتخذ قراراً بشأن المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج (وثيقة) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار المباشرة الإلكترونية للطلبة العراقيين في جامعات الخارج.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت لـ الخليج 365، إنه تقرر "إيقاف العمل بالإعمام الخاص بالسماح للطلبة بالمباشرة إلكترونياً في جامعاتهم خارج العراق؛ وذلك لزوال الأسباب المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، وعودة أغلب الجامعات العالمية إلى التعليم الحضوري أو المدمج".
أدناه الوثيقة:
أدناه الوثيقة: