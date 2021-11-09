انت الان تتابع خبر التعليم تتخذ قراراً بشأن المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج (وثيقة) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار المباشرة الإلكترونية للطلبة العراقيين في جامعات الخارج.