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التعليم تتخذ قراراً بشأن المباشرة الإلكترونية في جامعات الخارج (وثيقة)

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بغداد - ياسين صفوان - قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، إلغاء قرار المباشرة الإلكترونية للطلبة العراقيين في جامعات الخارج.
وجاء في وثيقة صادرة عن الوزارة، وردت لـ الخليج 365، إنه تقرر "إيقاف العمل بالإعمام الخاص بالسماح للطلبة بالمباشرة إلكترونياً في جامعاتهم خارج العراق؛ وذلك لزوال الأسباب المتعلقة بانتشار جائحة ، وعودة أغلب الجامعات العالمية إلى التعليم الحضوري أو المدمج".

أدناه الوثيقة:
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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