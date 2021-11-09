انت الان تتابع خبر فينغر: نادم على بقائي في ارسنال وكان بامكاني تدريب الريال مرتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-09 | 16:43
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صرح المدير الفني السابق لنادي ارسنال الانجليزي آرسين فينغر عن تلقيه عروضًا عديدة خلال فترته بتدريب المدفعجية مؤكدًا أنه اختار البقاء وكان قرارًا قد ندم عليه.
وقال فينغر عن قرار بقاءه في آرسنال: "لقد كان قرارًا ندمت عليه".
واستمر فينغر بتدريب آرسنال لفترة طويلة قبل أن يرحل ولم يتولى تدريب أي فريق بعدها.
واضاف "كان بإمكاني تدريب ريال مدريد مرتين وكذلك يوفنتوس وباريس وتلقيت عرضًا أيضًا من مانشستر يونايتد".
واستمر فينغر بتدريب آرسنال لفترة طويلة قبل أن يرحل ولم يتولى تدريب أي فريق بعدها.
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