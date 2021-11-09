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فينغر: نادم على بقائي في ارسنال وكان بامكاني تدريب الريال مرتين

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-09 | 16:43

فينغر: نادم على بقائي في ارسنال وكان بامكاني تدريب الريال مرتين

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صرح المدير الفني السابق لنادي ارسنال الانجليزي آرسين فينغر عن تلقيه عروضًا عديدة خلال فترته بتدريب المدفعجية مؤكدًا أنه اختار البقاء وكان قرارًا قد ندم عليه.
وقال فينغر عن قرار بقاءه في آرسنال: "لقد كان قرارًا ندمت عليه".

واضاف "كان بإمكاني تدريب مرتين وكذلك يوفنتوس وباريس وتلقيت عرضًا أيضًا من مانشستر يونايتد".

واستمر فينغر بتدريب آرسنال لفترة طويلة قبل أن يرحل ولم يتولى تدريب أي فريق بعدها.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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