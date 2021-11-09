محاولة اغتيال الكاظمي وكسر عزلة سوريا في نشرة السومرية

= الاطار التنسيقي يحث على ايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف،، والعامري يطالب بترك الامور الى القضاء.

= بكمين محكم.. قوات الامن تقتل انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في الطارمية،، وتحبط محاولة تسلل لداعش غربي نينوى.



= بعد قطيعة دامت عشر سنوات.. وفد اماراتي رفيع يصل الى دمشق ويكسر عزلة الاسد.