انت الان تتابع خبر محاولة اغتيال الكاظمي وكسر عزلة سوريا في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = بابا الفاتيكان يصف محاولة اغتيال الكاظمي بالعمل الإرهابي الحقير،، ويدعو للحوار والتضامن الأخوي.
= الاطار التنسيقي يحث على ايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف،، والعامري يطالب بترك الامور الى القضاء.
= بكمين محكم.. قوات الامن تقتل انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في الطارمية،، وتحبط محاولة تسلل لداعش غربي نينوى.
= بعد قطيعة دامت عشر سنوات.. وفد اماراتي رفيع يصل الى دمشق ويكسر عزلة الاسد.
= بكمين محكم.. قوات الامن تقتل انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا في الطارمية،، وتحبط محاولة تسلل لداعش غربي نينوى.
= بعد قطيعة دامت عشر سنوات.. وفد اماراتي رفيع يصل الى دمشق ويكسر عزلة الاسد.