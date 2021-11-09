ناشئة العراق يهزمون الإمارات ودياً

وأقيمت المباراة الودية في ملعب طحنون بمدينة العين الإماراتية.

وأحرزَ هدفي منتخبنا العراقي حسن علي وسجاد رعد.

ويستمر معسكر منتخبُ الناشئين في دولة الإمارات العربية للفترة من السادس لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

