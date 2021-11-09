انت الان تتابع خبر ناشئة العراق يهزمون الإمارات ودياً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-09 | 16:32
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حقق منتخب العراق للناشئين، اليوم الثلاثاء، فوزاً على نظيره الإماراتي بهدفين لواحد.
وأقيمت المباراة الودية في ملعب طحنون بمدينة العين الإماراتية.
ويستمر معسكر منتخبُ الناشئين في دولة الإمارات العربية للفترة من السادس لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.
وأحرزَ هدفي منتخبنا العراقي حسن علي وسجاد رعد.
ويستمر معسكر منتخبُ الناشئين في دولة الإمارات العربية للفترة من السادس لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.
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