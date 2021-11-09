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ناشئة العراق يهزمون الإمارات ودياً

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-09 | 16:32

ناشئة العراق يهزمون الإمارات ودياً

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حقق منتخب العراق للناشئين، اليوم الثلاثاء، فوزاً على نظيره الإماراتي بهدفين لواحد.
وأقيمت المباراة الودية في ملعب طحنون بمدينة العين الإماراتية.

وأحرزَ هدفي منتخبنا العراقي حسن علي وسجاد رعد.

ويستمر معسكر منتخبُ الناشئين في دولة الإمارات العربية للفترة من السادس لغاية الثالث عشر من الشهر الحالي استعداداً للاستحقاقات الدولية المقبلة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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