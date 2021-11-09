ليبيا.. المشري يدعو إلى مقاطعة الانتخابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، إلى مقاطعة الانتخابات المرتقبة نهاية العام الجاري، وهدد باللجوء إلى ما أسماه ”حراك الشارع المدني“ و إلى إقامة اعتصامات أمام مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وقال المشري، خلال اجتماع وزارة الحكم المحلي مع مسؤولين وعمداء بلديات في طرابلس ”ندعو إلى عدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، لا ناخبين ولا مرشحين، وندعو إلى اعتصامات أمام مقر المفوضية والبعثة الأممية ومقرات الحكومة ومجلسي الدولة والنواب وفي الميادين لرفض الانتخابات“.