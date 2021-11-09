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إيران تصدر لائحة اتهام بحق زعيم الأحواز

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- بواسطة أيمن الوشواش - واصلت السلطات الإيرانية قمعها للأحواز العرب الذين يزيد عددهم عن 4 ملايين نسمة، ويعيشون في محافظة خوزستان، حيث أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية ذبيح الله خدائيان صدور لائحة اتهام بحق زعيم «الحركة الأحوازية».

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أمس، عنه القول إنه «ملف متزعم الزمرة الأحوازية المدعومة من قبل أجهزة استخبارات دول أجنبية قد تم البت فيها في النيابة العامة والثورية في طهران وتم إصدار لائحة اتهام بشأنها»، وأشار إلى أنه يواجه اتهامات بتنفيذ تفجيرات في أماكن حكومية وخاصة واغتيالات وإطلاق نار على مواطنين عاديين ومسؤولين والتجسس وتخريب مراكز نفطية وغازية حساسة، وكذلك غسيل أموال، حسب تأكيده.

ولم تذكر الوكالة الإيرانية صراحة اسم المتهم، إلا أن الأمر ربما يتعلق بزعيم الحركة حبيب الكعبي، الذي كانت إيران أعلنت العام الماضي اعتقاله.

واتهم المتحدث باسم السلطة القضائية عناصر الحركة بأنهم «ينشطون في الدول الأوروبية وينهمكون في التخطيط والترتيب لأعمال ضد الشعب الإيراني».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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