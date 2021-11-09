إيران تصدر لائحة اتهام بحق زعيم الأحواز

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ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أمس، عنه القول إنه «ملف متزعم الزمرة الأحوازية المدعومة من قبل أجهزة استخبارات دول أجنبية قد تم البت فيها في النيابة العامة والثورية في طهران وتم إصدار لائحة اتهام بشأنها»، وأشار إلى أنه يواجه اتهامات بتنفيذ تفجيرات في أماكن حكومية وخاصة واغتيالات وإطلاق نار على مواطنين عاديين ومسؤولين والتجسس وتخريب مراكز نفطية وغازية حساسة، وكذلك غسيل أموال، حسب تأكيده.
ولم تذكر الوكالة الإيرانية صراحة اسم المتهم، إلا أن الأمر ربما يتعلق بزعيم الحركة حبيب الكعبي، الذي كانت إيران أعلنت العام الماضي اعتقاله.
واتهم المتحدث باسم السلطة القضائية عناصر الحركة بأنهم «ينشطون في الدول الأوروبية وينهمكون في التخطيط والترتيب لأعمال ضد الشعب الإيراني».
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