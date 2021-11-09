11 ألفا فروا من الكونغو في يوم واحد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فرار 11 ألف شخص في يوم واحد من شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أوغندا، وهو ما يمثل أكبر تدفق للاجئين منذ أكثر من عام، بسبب القتال الدائر بين الميليشيات والقوات المسلحة في إقليم روتشورو شمال كيفو. ودعت المفوضية إلى توفير الموارد العاجلة لتلبية الاحتياجات للوافدين الجدد، مشيرة إلا أنها لم تتلق حتي الآن سوى 45 % من ميزانية عملياتها في جمهورية الكونغو الديمقراطية للعام الجاري. من جانب آخر، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيس أمس، عقب زيارته إلى إثيوبيا التي استمرت 4 أيام، أن هناك حاجة عاجلة لتوفير الغذاء والدواء للنساء والأطفال وضحايا العنف المتضررين من النزاع، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع حكومة إثيوبيا والشركاء المحليين والدوليين لدعم ملايين الأشخاص الذين يحتاجون للمساعدات العاجلة.

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