شكرا لقرائتكم خبر ترحيل اللبنانيين من دول الخليج كذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفت مصادر لبنانية توجه دول الخليج إلى سقف ترحيل اللبنانيين من أراضيها بسبب أزمة تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي.

وقالت المصادر لصحيفة «البناء» اللبنانية في عددها الصادر أمس إن «قرارا كبيرا بهذا الحجم لا يتخذ بهذه السرعة»، وأضافت «إذا كان هناك جملة إجراءات خليجية مقبلة، فتكون بشكل تصاعدي، وطرد اللبنانيين في آخر القائمة».

ووفق الصحيفة «أشارت مصادر إعلامية إلى أن بيروت تبلغت تلميحات ببدء ترحيل جزئي للبنانيين إذا فشلت مهمة موفد جامعة الدول العربية حسام زكي».

ولفتت المصادر إلى أن زكي تقدم بطلب إقالة قرداحي كمدخل للحل، وطرح أيضا أن يصوت الوزراء المحسوبون على حزب الله وحركة أمل ضد إقالة قرداحي، كما عرض زكي أن يعود الوزراء المقربون من حزب الله وأمل إلى اجتماعات الحكومة، لكن حزب الله رفض هذا الطرح، معتبرا أن مقاطعة الحكومة بالمبدأ مرتبطة بقضية القاضي طارق البيطار المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت.