لعشاق الألعاب.. شاومي تطلق لاب توب موفر للطاقة

بكين: أطلقت شركة شاومي اللاب توب Pro X 14 الجديد، لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الصينية أن باقة التجهيزات التقنية لجهازها الجديد تشتمل على شاشة قياس 14 بوصة وبدقة وضوح 2560 x 1600 بيكسل، وتعمل بمعدل تنشيط صورة 120 هرتز، ويمكن خفض معدل تنشيط الصورة إلى 60 أو 90 هرتز لتوفير في استهلاك الطاقة، بينما تبلغ درجة السطوع 300 قنديلة/م2.

وينبض فيه معالج إنتل Core i7-11370H بسرعة 4.8 غيغاهرتز وبطاقة الرسوميات نفيديا GeForce RTX 3050، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 16 غيغبايت مع قرص حالة ساكنة SSD سعة 512 غيغابايت، والذي يتم توصيله بواسطة PCIe 4.0، علاوة على أنه يمكن استبداله.

وزودت الشركة الجهاز بنظام تبريد بمروحتين وأنابيب حرارية ومبرد نحاسي، ويمكن إعادة شحن البطارية عبر منفذ USB-C بقدرة تصل إلى 130 وات، وإعادة شحن نصف البطارية في 32 دقيقة، ويمتد تشغيلها مع مقاطع الفيديو المخزنة على الجهاز إلى 8.5 ساعات.

ويزخر الجهاز بمنافذ توصيل عدة مع دعم شبكة الواي فاي 6 والبلوتوث ومنفذ Thunderbolt 4 لعرض الصورة بدقة 5K مع معدل تنشيط صورة 60 هرتز