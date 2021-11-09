رئيس وزراء بولندا: أزمة المهاجرين من بيلاروس تهدد «أمن الاتحاد الأوروبي برمته»

09 نوفمبر , 2021
لاجئون عالقون على الحدود البيلاروسية البولندية (أ.ف.ب)
لندن: حذر رئيس الوزراء البولندي ماتوش مورافيتسكي الثلاثاء من أن الموجة غير المسبوقة من المهاجرين الذين يحاولون دخول بولندا بصورة غير قانونية من بيلاروس تهدد أمن الاتحاد الأوروبي برمته.
وكتب مورافيتسكي في تغريدة أن «إغلاق الحدود البولندية من مصلحتنا الوطنية، لكن استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي برمته هو اليوم على المحك» مؤكدا أن «هذا الهجوم الهجين من نظام (الرئيس البيلاروسي ألكسندر) لوكاشنكو يستهدفنا جميعا».
وتتهم المفوضية الأوروبية وبولندا بيلاروسيا بتشجيع المهاجرين - معظمهم من الشرق الأوسط - على عبور الحدود، انتقاما من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد النظام.
وتأثر بولنديون كثر بصور المهاجرين المحاصرين بين الضباط البيلاروسيين المسلحين والجنود البولنديين بعدما علقوا بالقرب من قرية أوسنارش غورني.
ويدعو بعض البولنديين إلى السماح لهؤلاء بدخول أراضي الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على حق اللجوء، بينما يؤكد آخرون تأييدهم للخط المتشدد للحكومة الذي يعارض «الابتزاز» البيلاروسي.
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