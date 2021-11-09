ضبط حاويات مخالفة في أم قصر الجنوبي

وقالت الهيأة في بيان، ورد لـ الخليج 365، إنها "تمكنت بجهود ومتابعة دقيقة في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي ومن خلال تنسيق العمل وتبادل المعلومات الأمنية الواردة من جهاز المخابرات الوطني من ضبط ثلاثة حاويات معدة للتهريب".وبينت، أنه "بعد الكشف والتدقيق للحاويات التي تم ضبطها تبين وجود (معدات كهربائية ومنظومة إنتاج غاز تبريد وأقمشة مختلفة) مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد حيث تجاوزت المدة القانونية المسموحة لتواجدها في الميناء".

وأشارت إلى "تشكيل لجنة وتنظيم محضر ضبط أصولي والإحالة إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".