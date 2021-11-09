ركلات الترجيح تحسم مباراتي زاخو والطلبة ونفط الوسط والديوانية بكأس العراق

حيث انتهت المباراة التي جمعت فريقي زاخو والطلبة بالتعادل السلبي خلال زمن المباراة ليصار الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح زاخو بنتيجة 7- 8.

وفي المباراة الثانية التي جمعت ناديي نفط الوسط والديوانية تمكن نادي نفط الوسط من حسم نتيجة المباراة بركلات الحظ الترجيحية لصالحه بـ5-4 .

