انت الان تتابع خبر ركلات الترجيح تحسم مباراتي زاخو والطلبة ونفط الوسط والديوانية بكأس العراق والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-11-09 | 15:42
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حسمت مباراتي كل من زاخو والطلبة ونفط الوسط والديوانية بركلات الترجيح بعد انتهاء زمن المبارتين بالتعادل السلبي ضمن الجولة 32 من كأس العراق.
حيث انتهت المباراة التي جمعت فريقي زاخو والطلبة بالتعادل السلبي خلال زمن المباراة ليصار الى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح زاخو بنتيجة 7- 8.
وفي المباراة الثانية التي جمعت ناديي نفط الوسط والديوانية تمكن نادي نفط الوسط من حسم نتيجة المباراة بركلات الحظ الترجيحية لصالحه بـ5-4 .
وفي المباراة الثانية التي جمعت ناديي نفط الوسط والديوانية تمكن نادي نفط الوسط من حسم نتيجة المباراة بركلات الحظ الترجيحية لصالحه بـ5-4 .
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