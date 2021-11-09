وزراء إسرائيليون يؤكدون تلقيهم تهديدات بالقتل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تصاعدت وتيرة التهديدات بالقتل التي يتلقاها وزراء حكومة التغيير الإسرائيلية، في ظل زيادة حالة التوتر والخلافات الداخلية بين أحزاب الائتلاف الحكومي من جهة، والمعارضة الإسرائيلية التي يتزعمها بنيامين نتنياهو، من جهة أخرى.



وأكد عدد من وزراء الحكومة تلقيهم تهديدات مباشرة بالقتل، وذلك على خلفية السياسات التي تتبعها الحكومة، التي تعتبر من أكثر حكومات إسرائيل ضعفا، خاصة وأنها يمكن أن تسقط في حال انسحب منها عضو واحد من أعضاء الكنيست.

فقد كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الثلاثاء، عن تعرضه لتهديدات بالقتل من جهات قال إنها يسارية، وذلك خلال مؤتمر الديمقراطية لصحيفة ”هآرتس“ العبرية، وقال إن ”التهديدات نفسها التي تلقيتها عندما ظهرت الفكرة لتأييد القائمة العربية المشتركة قبل حوالي عامين، تلقيتها حتى بعد تشكيل الحكومة السابقة وبدأت أتلقى تهديدات على حياتي من الجانب الآخر“.