"يديعوت أحرونوت": الغارات الإسرائيلية على سوريا تخدم مصالح موسكو ودمشق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

”يمتلك مراقبون إسرائيليون قناعة بأن الهجمات المتكررة التي تطال أهدافا إيرانية في سوريا، إنما تخدم المصالح الروسية والسورية، إضافة إلى مصالح الدولة العبرية“، وفقا لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“ الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.



ويرى المراقبون، وفقا للصحيفة، أن ”هذه القاعدة تعبر عن واقع، حتى ولو التزمت جميع الأطراف المستفيدة الصمت“.

وقالت الصحيفة إن ”الفترة الأخيرة شهدت زيادة الهجمات المنسوبة لإسرائيل داخل الأراضي السورية، وحصدت ثمنا باهظا من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني“.