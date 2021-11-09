انتشار الجيش بمدينة عقارب التونسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

الخليج 365- متابعات

تدخلت عناصر الجيش التونسي، اليوم الثلاثاء، في منطقة عقارب بمحافظة صفاقس؛ بعد أن تم حرق مركز الأمن بالمنطقة؛ على خلفية مواجهات مستمرة منذ مساء أمس الإثنين، بين عناصر الأمن ومحتجّين.

وانتشرت عناصر الجيش ساعات بعد أن انسحبت قوات الأمن، منذ صباح الثلاثاء، لخروج المنطقة عن السيطرة الأمنية، وتمركزت عناصر الجيش في أغلب طرقات المنطقة وأمام مقرات المنشآت العامة بشاحنات ومدرعات وعشرات العسكريين، بعد أن شهدت المنطقة توترا حادا؛ على خلفية مقتل شاب شارك في احتجاجات ضد إعادة فتح مركز لتجميع النفايات.