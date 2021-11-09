قناة السويس تستعرض مستقبل شركاتها في الجناح المصري بإكسبو 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس- حسام الدين أحمد:

عقدت هيئة قناة السويس ندوة بعنوان "الشركات التابعة لهيئة قناة السويس – منصة انطلاق إلى المستقبل"، ضمن الفعاليات التي تعقدها الهيئة بالجناح المصري في معرض إكسبو 2020 دبي بحضور المهندس عادل الشبراوي عضو مجلس إدارة الهيئة ومدير إدارة الشركات.

وحاضر في الندوة الدكتور محمد صلاح رئيس القطاع المالي بهيئة قناة السويس، والمهندس عمرو أبو الفضل المهندس البحري بشركة القناة للإنشاءات البحرية.

وألقى المحاضرين الضوء على قاعدة شركات هيئة قناة السويس والتي تضم 9 شركات تعمل في قطاعات متنوعة تسهم بفعالية في تنمية وتطور الاقتصاد الوطني، والذي يشهد طفرة نوعية على مختلف الأصعدة من مشروعات البنية التحتية والمناطق والمنشآت الصناعية واللوجستية والخدمية، وتهيئة بيئة الاستثمار لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشاهد الحضور عرض تقديمي عن شركات قناة السويس، والتي بدأت باكورة أنشطتها عام 1862 بتأسيس شركة ترسانة السويس البحرية، أعقبها تأسيس 8 شركات، تضم الأعمال الهندسية البورسعيدية، والتمساح لبناء السفن، والقناة لرباط وأنوار السفن، والقناة للإنشاءات البحرية، والقناة للحبال ومنتجات الألياف، والقناة للموانئ والمشروعات الكبرى.

واستعرضت الندوة المنتجات والخدمات المتنوعة التي تقدمها شركات الهيئة، مثل الأعمال البحرية، والصناعية، والأنشطة المدنية والبنية التحتية والصناعات الغذائية.

وشهدت الندوة عرض فيلم قصير يستعرض تاريخ قناة السويس، وسلط الفيلم الضوء على استراتيجية الهيئة 2023.