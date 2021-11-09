حكم قضائي بأحقية هاني العتال في عضوية نادي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

أصدرت محكمة استئناف "عالي" القاهرة، حكما قضائيا بالتأكيد على صحة عضوية هاني العتال في نادي الزمالك في الاستئناف رقم 949 لسنة 137 قضائية.

وتضمن الحكم، وفق المحامي كمال شعيب، دفاع "العتال"، التأكيد على صحة عضوية هاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، ووالده مجدي العتال.

وشمل الحكم براءة ذمة "العتال" من سداد اشتراكات عضوية النادي حتى 2022، وإلزام نادي الزمالك بتسليمه بطاقة عضوية النادي وأحقيته في التمتع بكافة مميزات العضوية.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك - بعد قبول طعنه أمام مجلس الدولة على إيقافه - أصدر قرارا بشطب "العتال" من عضوية النادي، ولجأ الأخير للقضاء وحصل على حكما بأحقيته في العودة لعضوية النادي.