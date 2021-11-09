نيكون تطلق الكاميرا متغيرة العدسة Z9 الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت شركة نيكون عن إطلاق الكاميرا متغيرة العدسة Z9 الجديدة التي تأتي بدون عاكس وتعتمد على مستشعر الإطار الكامل بدقة 5ر47 ميجابيكسل، وتتيح إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K وبسرعة قصوى تصل إلى 120 صورة في الثانية.

ويمكن للكاميرا Z9 الجديدة التقاط ما يصل إلى 20 صورة في الثانية بتنسيق RAW وبدقة الوضوح الكاملة أو التقاط الحد الأقصى البالغ 120 صورة في الثانية بدقة الوضوح 11 ميجابيكسل.

وقد تخلت الشركة اليابانية عن الغالق الميكانيكي بالكامل، واعتمدت على الغالق الإلكتروني، والذي يوفر سرعة غلق تصل إلى 1/32000 ثانية وأوقات مزامنة للفلاش تصل إلى 1/2000 ثانية.

وتروج الشركة اليابانية للكاميرا الجديدة من خلال 493 نقطة تركيز تلقائي لتتبع العيون والوجوه والحيوانات والدراجات النارية، ويتيح المستشعر إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K وبسرعة 30 صورة في الثانية أو بدقة 4K وبسرعة 120 صورة في الثانية.

ومن المقرر طرح تحديث جديد للبرمجيات مستقبلا لإتاحة تسجيل الفيديو بدقة 8K وبسرعة 60 صورة في الثانية بتنسيق نيكون N-RAW، ويتم تخزين الصور الفوتوغرافية ومقاطع الفيديو على بطاقتي ذاكرة CFexpress.

وأشارت نيكون إلى أن محدد المنظر OLED يعمل بدقة وضوح 69ر3 مليون بيكسل، وتوفر شحنة البطارية EN-EL18d الجديدة طاقة كهربائية لالتقاط 740 صورة، ويمكن طي الشاشة لتسهيل عملية التقاط الصور من الزوايا العالية أو المنخفضة.