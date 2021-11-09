في أسيوط.. توصيل لقاح كورونا "دليفري" لحد البيت

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوطـ محمود عجمي:

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، إطلاق حملة لتطعيم المواطنين بقرى ونجوع المحافظة والعاملين بالقطاعات الحكومية عبر توصيل لقاح كورونا "دليفري" إلي بيوت الراغبين في أخذ اللقاح.

وقال محافظ أسيوط، إنه يجري توعية المواطنين بأهمية التطعيم للوقاية من الفيروس عبر 400 فرقة متنقلة يوميًا ابتداء من يوم السبت الموافق 13 نوفمبر الجاري لطرق الأبواب والمنازل والوصول إلى المواطنين وكبار السن وذوي الهمم تسهيلًا عليهم للحصول على اللقاح، فضلًا عن توفير اللقاح بعدد 250 وحدة ومركز صحي بقرى ومراكز المحافظة.