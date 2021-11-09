وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يرافقه وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك في أول زيارة منذ عام 2011، وفقا لما كشفته وسائل إعلام سورية اليوم.
ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من وزارة الخارجية الإماراتية أو السورية أو الرئاسة السورية.
كانت هذه تفاصيل خبر في أول زيارة منذ 2011 .. وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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