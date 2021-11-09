في أول زيارة منذ 2011 .. وصول وزير الخارجية الإماراتي إلى دمشق

وصل وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد يرافقه وفد رفيع المستوى إلى العاصمة السورية دمشق اليوم الثلاثاء، وذلك في أول زيارة منذ عام 2011، وفقا لما كشفته وسائل إعلام سورية اليوم.

ولم يصدر أي تأكيد حتى الآن من وزارة الخارجية الإماراتية أو السورية أو الرئاسة السورية.