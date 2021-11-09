روسيا: يجري تنفيذ الاتفاقات الثلاثية بشأن قره باغ بشكل عام

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

قالت الخارجية الروسية، إن موسكو تؤكد أن اتفاقات وقف القتال بشكل كامل في قره باغ، وفقا لبيان قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا بتاريخ 9 نوفمبر 2020، يتم تنفيذها بشكل عام.

وذكرت الوزارة، في بيان بمناسبة مرور عام على توقيع هذه الوثائق، أن باكو ويريفان تؤكدان التزامهما بالامتثال لجميع أحكام هذه الاتفاقات.

وأضاف البيان: “يمكننا اليوم أن نعلن، أنه يتم بشكل عام تنفيذ الاتفاقيات المسجلة في بيان 9 نوفمبر 2020. ومن المهم أن باكو ويريفان تواصلان الالتزام بمراعاة والتنفيذ الصارم لجميع أحكامها”.

وأكد بيان الخارجية، أن روسيا ستبذل قصارى جهدها، لتعزيز تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا، ودعم مبادرات السلام التي تهدف إلى توسيع الاتصالات بين الطرفين على جميع المستويات، حول مجموعة واسعة من القضايا المتعلقة بضمان الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية في جنوب القوقاز.