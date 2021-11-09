وصول 82 مهاجرا تونسيا إلى جزيرة لامبيدوزا الصقلية في إيطاليا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 9 نوفمبر 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت السلطات المحلية بجزيرة لامبيدوزا الصقلية في إيطاليا، وصول قارب على متنه 82 مهاجرا تونسيا، بينهم امرأتان.

وأوضحت أنه تم نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا بالجزيرة، والتي عادت لتزدحم مجددا بعد 6 عمليات هبوط للمهاجرين في أقل من 24 ساعة وصل عددهم إلى 497 شخصا.

تمثل إيطاليا إحدى نقاط الدخول الرئيسية إلى أوروبا للمهاجرين من شمال إفريقيا، الذين يبحرون خصوصا من تونس وليبيا.

ووصل نحو 55 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأقل من 30 ألفا في عام 2020، وفق بيانات وزارة الداخلية.