انت الان تتابع خبر خادمة تطعن طفلاً وتحاول الانتحار في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أقدمت فتاة تحمل الجنسية الاوغندية، وتعمل خادمة في إحدى منازل بغداد، اليوم الثلاثاء، على طعن طفل ثم محاولة الانتحار.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "الخادمة أقدمت على طعن الطفل برقبته بسكين، ثم حاولت الانتحار من خلال طعن نفسها ايضا بسكين، ما اسفر عن اصابتها و الطفل أيضاً".
وبين، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الطفل والخادمة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".
وبين، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الطفل والخادمة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".