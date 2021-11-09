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خادمة تطعن طفلاً وتحاول الانتحار في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - أقدمت فتاة تحمل الجنسية الاوغندية، وتعمل خادمة في إحدى منازل بغداد، اليوم الثلاثاء، على طعن طفل ثم محاولة الانتحار.
وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "الخادمة أقدمت على طعن الطفل برقبته بسكين، ثم حاولت الانتحار من خلال طعن نفسها ايضا بسكين، ما اسفر عن اصابتها و الطفل أيضاً".

وبين، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الطفل والخادمة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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