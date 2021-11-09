خادمة تطعن طفلاً وتحاول الانتحار في بغداد

وقال مصدر أمني في حديث لـ الخليج 365، إن "الخادمة أقدمت على طعن الطفل برقبته بسكين، ثم حاولت الانتحار من خلال طعن نفسها ايضا بسكين، ما اسفر عن اصابتها و الطفل أيضاً".

وبين، أن "قوة امنية وصلت مكان الحادث ونقلت الطفل والخادمة الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج".

