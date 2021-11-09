شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عثمان غزالي: علاقاتنا مع الإمارات تاريخية وتزداد رسوخا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

أكد عثمان غزالي رئيس جمهورية القمر المتحدة أن دولة الإمارات وبلاده تربطهما علاقات تاريخية استراتيجية تزداد رسوخا وتطورا على الصعد كافة.



وبحسب ما نقلته عنه وكالة أنباء الإمارات (وام)، أشار رئيس جمهورية القمر المتحدة إلى أن العلاقات مدعومة بأواصر الأخوة بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين.

وقال إن العلاقات بين جمهورية القمر المتحدة والإمارات تشهد تقدما ملموسا وتتجه إلى آفاق أوسع في مختلف المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

وتابع: "نحن سعداء بهذه العلاقات التي تمضي إلى مستويات استراتيجية مهمة".

وحول طبيعة المشاريع الاستراتيجية المزمع طرحها للاستثمار في جمهورية القمر المتحدة، قال غزالي: "إننا عبرنا عن رغبتنا بأن تكون بلادنا من بين الدول الناشئة بحلول عام 2030 وفي هذا الإطار عقدنا "مؤتمر المانحين" في العاصمة الفرنسية باريس عام 2019 بمشاركة فاعلة لدولة الإمارات حيث سعدنا بهذه المشاركة ولمسنا وجود الإمارات وشراكاتها الحقيقية لنا.

وأضاف: "دولة الإمارات بما تمتلكه من إمكانات وخبرات يمكنها مساعدة بلادنا في جذب المستثمرين من حول العالم إلى جمهورية جز القمر المتحدة حيث حددنا أهداف رئيسية ووضعنا خارطة طريق للمشاريع الاستراتيجية ونعمل على تقديم هذه المشاريع إلى جميع شركائنا ليأتوا ويستثمروا في بلادنا".

وأشار إلى أن مورونى تعتمد على الواردات بينما لديها القدرة على توفير الفرص الاستثمارية في قطاعات حيوية لا سيما السياحة والزراعة وإنتاج المحاصيل الدائمة.

وقال إن جمهورية القمر المتحدة تعيش في سلام وأمان واستقرار والذي من شأنه أن يوفر فرصة لتعزيز التعاون بين بلادنا والإمارات في مجال السياحة وجعل السائحين الذين يزورون الإمارات يرغبون في زيارة جمهورية جزر القمر قبل أن يعودوا إلى أوروبا أو الولايات المتحدة.

وحول دعم الإمارات للجهود الدولية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا و انعكاسات هذا الدعم على بلاده.. قال فخامة عثمان غزالي لقد ساعدتنا دولة الإمارات كثيرا في التصدي لتداعيات جائحة "كورونا" وقال بهذا الخصوص "في الأوقات الصعبة نستطيع أن نعرف الأخوة الحقيقيون والأصدقاء الحقيقيون".

ونبه إلى أن جمهورية جزر القمر المتحدة استطاعت أن تحقق تقدما في مواجهة جائحة "كورونا" وكان الأمر هينا بالنسبة لها مقارنة بدول أخرى حيث تمكنت من مواجهة الجائحة والتعايش معها كون لا أحد يعلم متى ستنتهي.

وقال عثمان غزالي: "الإمارات منحتنا 600 ألف جرعة لقاح "كرونا" وحصلنا من الصين على 600 ألف جرعة أخرى فأصبح لدينا مليون و200 الف جرعة وهو ما يسمح لنا بتطعيم 60 % من الشعب.. ومن هنا ونيابة عن شعب جمهورية جزر القمر المتحدة أتقدم بالشكر والعرفان لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على مساعدتنا في مواجهة جائحة "كورونا" وتحصين المجتمع القمري".

وأضاف أنه مع إعطاء الشعب جرعات اللقاح أصبحت الأمور أسهل والنتائج مقبولة وابتعدنا عن كونها مأساة حيث بات من اليسير علينا اقناع الناس بالذهاب لأخذ التطعيم.. مشيرا إلى أن بلاده بحاجة لـ 400 ألف جرعة من لقاح فايزر لتطعيم الأطفال ضد فيروس "كورونا".

وحول جهود الإمارات لتحقيق الحياد الكربوني بحلول 2050 ومبادراتها على مستوى العالم لدفع الجهود الدولية في هذا الشأن.. أشاد فخامة عثمان غزالي بمبادرة الإمارات في تحقيق الحياد الكربوني و قال : انها خطوة رائدة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة ونتطلع إلى الاستفادة من الخبرات الإماراتية في خفض الانبعاثات الكربونية كونها من الدول السباقة هذا المجال.

وأضاف أنه بإمكان دولة الإمارات مساعدة جمهورية جزر القمر لخفض نسب الانبعاثات الكربونية و صولا لتحقيق الحياد الكربوني كونها مثالا يحتذى عالميا في إطلاق المبادرات الهادف في خفض الانبعاثات والحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.. مؤكدا أن خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق الحياد الكربوني على رأس الأولويات في مجالات التعاون مع دولة الإمارات.

وحول مشاركة جمهورية جزر القمر في إكسبو 2020 دبي .. قال فخامة عثمان غزالي إن إكسبو 2020 دبي يشكل منصة عالمية لصياغة مستقبل أكثر ازدهارا من خلال تعزيز العمل الدولي المشترك ومواجهة التحديات العالمية الحالية والمستقبلية بأفكار إبداعية ومبتكرة من أجل الإنسانية جمعاء وهو ما تصبو الإمارات إلى تحقيقه من خلال هذا التجمع العالمي المبهر على أرض الإمارات.

وأشاد رئيس جمهورية جزر القمر المتحدة بجهود الإمارات والقائمين على تنظيم إكسبو 2020 دبي والذي يشكل انطلاقة جديدة لاستعادة النشاط العالمي لما بعد جائحة "كورونا" مشيرا إلى أن مشاركة بلاده في إكسبو 2020 دبي تجسد عمق العلاقات الاستراتيجية مع دولة الإمارات.