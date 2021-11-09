دولة الإمارات تقدم 29 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، تقديم 29,026 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى الثلاثاء، 21.402.503 جرعات ومعدل توزيع اللقاح 216.40 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.