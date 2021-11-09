مجلس الخدمة يعلن تمديد فترة الاعتراضات من طالبي التوظيف

بغداد - ياسين صفوان - أعلن مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الثلاثاء، عن تمديد فترة الاعتراضات من طالبي التوظيف.

وقال الناطق الرسمي للمجلس وسام اللهيبي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "المجلس قرر تمديد فترة الاعتراضات للذين لهم حق الاعتراض لغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الخميس الموافق 11 تشرين الثاني الحالي، لغرض استكمال متطلبات تقديم اعتراضاتهم".

وأضاف اللهيبي أن "هذا التمديد جاء بناء على طلب لجنة الاعتراضات في المجلس وذلك لضمان عدم حرمان أي متقدم من حق الاعتراض"، مشيراً الى أن "فترة الاعتراضات بحسب الإعلان السابق كان من المقرر أن تنتهي بنهاية الدوام الرسمي لهذا اليوم الموافق التاسع من تشرين الثاني".