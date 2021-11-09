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منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-11-09 | 11:53

منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا

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سحبت قبل قليل في مقر اتحاد غرب آسيا لكرة القدم بالعاصمة الأردنية عمّان، القرعة التكميلية البطولة الثامنة لمنتخبات الناشئين والتي ستقام منافساتها في خلال الفترة 5 – 15 ديسمبر 2021، بعد انسحاب منتخب الكويت وتقلص عدد المنتخبات المشاركة في البطولة.
واسفرت القرعة عن وضع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم السعودية ولبنان، كالاتي:-
المجموعة الأولى ( السعودية – العراق – لبنان )
المجموعة الثانية ( سوريا – فلسطين – الإمارات )
المجموعة الثالثة ( البحرين اليمن – الأردن )
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