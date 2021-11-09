منتخبنا الوطني للناشئين في المجموعة الاولى لبطولة غرب آسيا

واسفرت القرعة عن وضع منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى التي تضم السعودية ولبنان، كالاتي:-

المجموعة الأولى ( السعودية – العراق – لبنان )

المجموعة الثانية ( سوريا – فلسطين – الإمارات )

المجموعة الثالثة ( البحرين اليمن – الأردن )

