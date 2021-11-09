نيكوس ديندياس: إذا أهملنا ليبيا ستتدخل قوى أخرى فيها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن مؤتمر باريس حول ليبيا في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) "ضروري حقاً"، لأن " نسيان ليبيا، وترك الوضع يأخذ مجراه تلقائياً هو آخر ما يمكننا فعله".



وأضاف الوزير في مقابلة مع وكالة "نوفا" الإيطالية "الوضع في ليبيا يحتاج الى توجيه والمجتمع الليبي بحاجة إلى مساعدة من الاتحاد الاوروبي لإعادة إقامة دولة عادلة"، قائلاً: "نحن في حاجة إلى إنشاء دولة جديدة في ليبيا".

وأوضح ديندياس أن "هذا لن يحدث تلقائياً ويجب أن يظل الاتحاد الأوروبي ملتزماً تجاه ليبيا على المدى الطويل، وألا يكون مجرد التزام قصير الأجل".

وأضاف وزير الخارجية اليوناني "إذا أهمل الاتحاد الأوروبي ليبيا، فإن الجهات الفاعلة الأخرى ستتدخل وستخلق مشاكل أخرى".

وأشار رئيس الدبلوماسية اليونانية إلى أن ليبيا لأسباب جغرافية وثقافية قريبة من الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن للاتحاد أن يبعد أنظاره عما يحدث فيها.

وتابع ديندياس "لا يجب أن ننظر إلى البحر المتوسط ​​ على أنه منطقة تفصل ليبيا عن الاتحاد الاوروبي وإنما ​​تاريخيًا ربط هذا البحر بين شعوب شمال إفريقيا وأوروبا".