متمردو أورومو يعلن قرب دخول أديس أبابا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

قال قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، إن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أصبحت "قريبة جدا"، مؤكدا أن قواته اقتربت من العاصمة أديس أبابا.



وأضاف القائد العسكري جال مورو أنه "متأكد أن الأمر سينتهي قريبا جداً" قائلاً إن القوات الموالية للحكومة بدأت الانشقاق، فيما تنفي الحكومة الإثيوبية كل ما يصدر من بيانات وتصريحات تشير إلى تفوق أو تقدم "الإرهابيين"، وفقاً لما نقلته وكالة "سبوتنيك" عن وكالة "فرانس برس".

وتابع مورو: "نُعد النطلاق آخر وهجوماً آخر، أما الحكومة فتحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية، ولهذا تدعو الشعب إلى القتال".

وحسب جال مورو، فإن مقاتليه باتوا على بعد نحو 40 كيلومتراً من العاصمة أديس أبابا، و"لم يتراجعوا شبراً واحداً" في المناطق التي سيطروا عليها.

بدورها، قالت المتحدثة باسم الحكومة سيلاماويت كاسا، إن الجيش نفذ ضربات جوية، الإثنين، في تيغراي وموقع "استراتيجي" بين أمهرا، وعفر، دون أن تذكر التفاصيل.