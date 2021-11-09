شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البابا فرنسيس عن استهداف الكاظمي : "عمل إرهابي حقير" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان البابا فرنسيس اليوم الثلاثاء الهجوم بطائرات دون طيار، على مقر إقامة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووصفه بـ "عمل إرهابي حقير".



وقال الفاتيكان إن وزير خارجيته بعث رسالة إلى رئيس الوزراء باسم البابا الذي زار العراق في مارس(آذار) الماضي، جاء فيها "في إدانته لهذا العمل الإرهابي الحقير، يعبر قداسته مجدداً عن ثقته في أن الشعب العراقي بمباركة الله سيتشبث بحكمة وقوة بمسار السلام من خلال الحوار والتضامن الأخوي".

وقال مسؤولو أمن عراقيون ومصادر من جماعات مسلحة في بغداد إن الهجوم نفذته جماعة واحدة على الأقل مدعومة من إيران، بعد أسابيع من هزيمة جماعات موالية لإيران في انتخابات تقول إنها مزورة.