موسكو تؤكد أن هناك تفاهم على ضرورة اجتماع بوتين وبايدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن هناك تفاهماً على ضرورة عقد اجتماع جديد بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن.



وقال بيسكوف: "لا توجد حتى الآن، أي مواعيد دقيقة وواضحة لهذا اللقاء" وفق ما ذكر موقع "روسيا اليوم".

وأضاف "هناك تفاهم على ضرورة عقد هذا اللقاء، وضرورة التواصل بين الرئيسين، واستمرار الاتصال، ولكن لا توجد مواعيد نهائية واضحة حتى الآن".

في وقت سابق، قال البيت الأبيض، إنه لا يملك معلومات عن اجتماع محتمل بين الرئيسين الروسي والأمريكي قبل نهاية العام.