ارتفاع معدل الإصابات بفيروس كورونا في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني للأوبئة عن ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا ليصل إلى 213,7 خلال أسبوع، مع العلم أن المعدل وصل إلى 165 في الأسبوع الماضي.



وسجلت ألمانيا أعلى عدد للإصابة بفيروس كورونا منذ انتشار الوباء ووصل العدد إلى أكثر من 37 ألف إصابة يوم الجمعة الماضي.

وأعلن المعهد وفاة 169 شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.