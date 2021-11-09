عاجل.. اعتقال 3 متورطين في هجوم بسكين على شرطيين بفرنسا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

اعتلقت السلطات الفرنسية، 3 أشخاص للاشتباه في تنفيذهم هجوما بسكين على دورية للشرطة في كان.



وتعرضت دورية للشرطة الفرنسية، الإثنين، لهجوم بسلاح أبيض أمام مركز شرطة مدينة كان في جنوب شرق البلاد على يد جزائري.

وكانت السلطات الفرنسية أكدت أن المتهم الجزائري زعم أنه يتصرّف "باسم النبي" لكن لم تتمّ إحالة الملف إلى النيابة العامة لمكافحة الإرهاب.

وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان سارع بالحضور إلى موقع تنفيذ الهجوم، لكنه أكد أن اسم المهاجم "لم يكن مسجّلًا في أي من ملفّات التطرّف".