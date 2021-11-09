روسيا تسجل ارتفاعا قياسيا جديدا في وفيات كورونا اليومية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت روسيا، الثلاثاء، زيادة قياسية في الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا بلغت 1211 وفاة.



جاء ذلك بعد يوم واحد فقط من إنهاء السلطات أوامر إغلاق أماكن العمل على مستوى البلاد في معظم المناطق.

وأعلن مسؤولون أيضا عن 39160 حالة إصابة جديدة بالفيروس في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بانخفاض عن ذروة بلغت 41335 حالة، السبت.

وبذلك ارتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 8 ملايين و873655 حالة فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 249215 حالة.