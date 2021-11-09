دولة الإمارات تعلن شفاء 90 حالة جديدة من كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية إجراء 285,711 فحصا جديدا لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية على فئات مختلفة بالمجتمع.



يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الإمارات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" والمخالطين لهم وعزلهم باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الإمارات وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 740,572 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة عدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يستقر عدد الوفيات في الدولة عند 2,142 حالة.

‌‎وأهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 90 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 735,074 حالة.