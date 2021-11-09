شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاجل.. محمد بن زايد يستقبل ولي عهد البحرين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 9 نوفمبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة.



وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) فقد جرت للأمير سلمان بن حمد آل خليفة مراسم استقبال رسمية في قصر الوطن في أبوظبي، حيث عزف السلام الوطني لمملكة البحرين.

وكان في استقبال ولي عهد البحرين، الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين.

ويرافق ولي عهد البحرين وفد رفيع المستوى يضم وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وعدد آخر من الوزراء والمسؤولين.