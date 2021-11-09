"الحقوني مراتي ماتت".. عامل يقتل زوجته ويدعي انتحارها في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- محمد النادي:

تخلص عامل من زوجته شنقًا داخل غرفة بمنزلهما بإحدى قرى مركز مطاي شمال محافظة المنيا، وادعى انتحارها وأخذ يصرخ "مراتي ماتت".

تلقت الأجهزة الأمنية بمركز مطاي شمال محافظة المنيا، إخطارًا من شخص بانتحار زوجته "س.ر" 38 عامًا، داخل إحدى غرف المنزل بقرية بردنوها.

انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الواقعة، وجرى العثور على جثة ربة المنزل ملقاة على الأرض، وعليها آثار خنق باستخدام إيشارب معلق بنافذة غرفة، وجرى نقلها إلى المستشفى العام.

وتبين من خلال التحريات قيام الزوج بضرب المجني عليها وقتلها شنقًا، لشكه في سلوكها، وهو ما أقره المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.